В России утвердили календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год

На Новый год россияне будут отдыхать 11 дней.

Минтруд РФ опубликовал календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год.

Так, на Новый год россияне будет отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025- го. На День защитника Отечества — с 22 по 23 февраля, а на Международный женский день — с 8 по 9 марта.

Тем временем первые майские праздники пройдут с 1 по 4 мая, вторые — с 8 по 11 числа. Другие крупные праздники: с 12 по 15 июня (День России), со 2 по 4 ноября (День народного единства).