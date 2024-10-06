В России утвердили календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год

На Новый год россияне будут отдыхать 11 дней.
Минтруд РФ опубликовал календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год.
Так, на Новый год россияне будет отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025- го. На День защитника Отечества — с 22 по 23 февраля, а на Международный женский день — с 8 по 9 марта.
Тем временем первые майские праздники пройдут с 1 по 4 мая, вторые — с 8 по 11 числа. Другие крупные праздники: с 12 по 15 июня (День России), со 2 по 4 ноября (День народного единства).
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