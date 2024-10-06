90% капусты в ленинградских магазинах — с местных полей

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Аграрии показали процесс сбора свежих кочанов с полей региона.

Почти вся капуста, реализующаяся в магазинах Ленинградской области, поставляется с местных полей. Региону удалось добиться показателя в 90%.

Несмотря на октябрь, сбор урожая в регионе еще продолжается. Для идеальной засолки кочанам нужно еще «дойти». Аграрии отмечают, что при легких заморозках капуста набирает сладость и приобретает более насыщенный вкус. К тому же, в холод эта культура хранится гораздо лучше.

90% капусты в ленинградских магазинах — с местных полей овощи, магазины, Ленобласть
90% капусты в ленинградских магазинах — с местных полей овощи, магазины, Ленобласть
90% капусты в ленинградских магазинах — с местных полей овощи, магазины, Ленобласть
Фото: пресс-служба администрации Ленобласти
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90% капусты в ленинградских магазинах — с местных полей овощи, магазины, Ленобласть
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04.10.2024 86
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