90% капусты в ленинградских магазинах — с местных полей

Аграрии показали процесс сбора свежих кочанов с полей региона.

Почти вся капуста, реализующаяся в магазинах Ленинградской области, поставляется с местных полей. Региону удалось добиться показателя в 90%.

Несмотря на октябрь, сбор урожая в регионе еще продолжается. Для идеальной засолки кочанам нужно еще «дойти». Аграрии отмечают, что при легких заморозках капуста набирает сладость и приобретает более насыщенный вкус. К тому же, в холод эта культура хранится гораздо лучше.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти