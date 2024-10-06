Банки в России почти перестали выдавать обычную ипотеку — СМИ

Количество заключенных договоров на ипотеку с рыночными ставками стремится к нулю.

Российские банки почти полностью перестали выдавать не субсидированную рыночную ипотеку. Об этом «Российской газете» заявил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

По требованиям ЦБ верхнюю границу полной стоимости кредита (ПСК) нельзя нарушать. Но сейчас ставки по ипотеке настолько высоки, что ни один ипотечный кредит фактически не может быть выдан без нарушения верхней границы ПСК, — цитирует эксперта издание.