Роспотребнадзор Ленобласти рассказал о пользе и вреде чеснока

В России с 1 по 31 октября проводится акция «Месяц здорового питания». В связи с этим Роспотребнадзор Ленобласти рассказал о пользе чеснока.

Чеснок ценится за его полезные свойства: он содержит такие витамины, как C, B6, B1, B2, B3, B5, B9, а также необходимые человеческому организму микроэлементы — кальций, калий, фосфор, селен, магний, натрий, цинк, железо и марганец. Его эфирное масло является мощным антиоксидантом. Его компоненты вступают в реакцию с красными кровяными клетками, образуя сероводород. Он уменьшает напряжение стенок сосудов, способствует активному кровотоку, что снижает артериальное давление и уменьшает нагрузку на сердце.

Также чеснок стимулирует иммунную систему. Регулярное употребление его в пищу снижает риск развития острых респираторных инфекций.

Вам будет интересно "Синдром чая с бутербродом": врач раскрыла опасность любимых завтраков россиян Специалист советует не заменять полноценный прием пищи перекусами. Приемы пищи, состоящие из снеков, сладостей, бутербродов и чая, в перспективе могут обернуться... 19.09.2024 691

Чеснок полезен для головного мозга. Так как защищает его комплексно: уменьшает риск атрофических и дегенеративных изменений. Чеснок также улучшает работу печени и защищает её от токсического воздействия различных веществ.

Но следует помнить, что чеснок – достаточно агрессивный продукт. Его не рекомендуется есть много, особенно натощак. Противопоказан чеснок людям, имеющим такие заболевания, как гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, с больными почками и печенью.