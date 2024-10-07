Восемь генералов МЧС, СК и ФСИН освободили от должностей – СМИ

Восемь генералов различных ведомств, в том числе МЧС, Следственного комитета и ФСИН, освободили от занимаемых должностей, сообщает РИА Новости.
Среди них: руководитель СУСК по Ставропольскому краю, замдиректора департамента оперативного управления МЧС, начальник ГУ МЧС по Московской области, руководитель СУСК по Бурятии и глава ГУ МЧС по Ростовской области.
Имена еще троих генералов источник не уточнил. Кроме того, не раскрывается причина увольнений.
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