Средняя пенсия по старости в России вырастет до 24 тысяч рублей

Поделиться

Средняя пенсия по старости в России вырастет до 24,1 тысячи рублей в 2025 году, сообщают «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда (СФР).

Россия, Санкт-Петербург. Деньги.
Фото: Baltphoto.ru

По сравнению с 2024-м размер пенсии вырастет на 7,5%, что немного выше индексации страховых пенсий (7,3%). Отмечается, что средние пенсии вырастут немного быстрее из-за возобновления индексации выплат для работающих пенсионеров.

По данным СФР, в России в середине 2024 года проживало 41,1 млн пенсионеров, из которых 33,2 млн неработающие.

Вам будет интересно
Средняя пенсия по старости в России вырастет до 24 тысяч рублей Пенсия
Какие льготы положены пенсионерам в Ленобласти
В соцзащите Ленобласти рассказали, на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать пенсионеры. Более подробно о льготах в карточках: С более подробной информацией...
02.10.2024 667
Автор