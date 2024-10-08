Средняя пенсия по старости в России вырастет до 24 тысяч рублей

Средняя пенсия по старости в России вырастет до 24,1 тысячи рублей в 2025 году, сообщают «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда (СФР).

По сравнению с 2024-м размер пенсии вырастет на 7,5%, что немного выше индексации страховых пенсий (7,3%). Отмечается, что средние пенсии вырастут немного быстрее из-за возобновления индексации выплат для работающих пенсионеров.

По данным СФР, в России в середине 2024 года проживало 41,1 млн пенсионеров, из которых 33,2 млн неработающие.