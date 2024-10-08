Женщина разрулила пробку из-за неработающего светофора на ж/д путях в Сосновом Бору

Днем 5 октября у железнодорожного переезда на Ракопежском шоссе в Сосновом Бору образовался затор из-за неработающего светофора, который постоянно выдавал запрещающий красный сигнал с характерным звоном.

Водители в непонимании ждали состава, который так и не появлялся, пока на рельсах не оказался неожиданный регулировщик. Женщина встала посреди путей и стала «глазами» водителей, постоянно оглядываясь, нет ли поезда. Руками она показывала, свободен ли путь или лучше подождать.

Видео паблика "ВL Сосновый Бор", vk.com