Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки

Минцифры разработало законопроект, согласно которому будут запрещены анонимные массовые рекламные звонки. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Будет работать следующий алгоритм: компании будут сообщать операторам данные о себе и цели звонков. На телефоне абонентов будет отображаться источник звонка. Соответственно, если компания откажется предоставить информацию, вызов заблокируют.

Абоненты смогут отказаться от массовых звонков или же выбрать компании, которым будет разрешено звонить им.