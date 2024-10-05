Роскачество: мошенники начали обманывать пользователей от лица служб доставки

Роскачество рассказало о новой мошеннической схеме, когда пользователям пишут в мессенджерах с поддельных профилей сервисов доставки.

Чаще всего злоумышленники копируют профили СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс доставки» или Delivery Club. Они отправляют сообщение о том, что заказ готов к доставке. Чтобы узнать подробности или отследить заказ, предлагается перейти по фишинговой ссылке. Она перенаправит на поддельный сайт, где попросят ввести личные данные: номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка.