Роскачество: мошенники начали обманывать пользователей от лица служб доставки

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Роскачество рассказало о новой мошеннической схеме, когда пользователям пишут в мессенджерах с поддельных профилей сервисов доставки.

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Фото: Baltphoto.ru

Чаще всего злоумышленники копируют профили СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс доставки» или Delivery Club. Они отправляют сообщение о том, что заказ готов к доставке. Чтобы узнать подробности или отследить заказ, предлагается перейти по фишинговой ссылке. Она перенаправит на поддельный сайт, где попросят ввести личные данные: номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка.

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12.09.2024 394
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