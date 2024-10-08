День освобождения Выборга пополнил официальный календарь памятных дат Ленобласти

Соответствующий закон подписал губернатор региона.

День освобождения Выборга (20 июня) включен в официальный календарь памятных дат Ленинградской области. Соответствующий закон подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

В ночь на 21 июня 1944 года Москва салютовала войскам Ленинградского фронта 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий: к вечеру 20 июня советские войска полностью освободили от фашистов и город, и крепость, — отметил губернатор.