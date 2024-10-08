Врач рассказала, почему нельзя топить дом свыше 22 градусов

Слишком теплый и сухой воздух может спровоцировать проблемы со сном и привести к проблемам с кожей и волосами.

Врач-дерматолог Александра Филева советует россиянам не топить жилые помещения до высокой температуры. Слишком теплый и сухой воздух в доме приводит не только к нарушениям сна, но и проблемам с кожей и волосами.

Оптимальные значения температуры находятся в пределах +18…+22 °C. Для разных комнат значения отличаются: так, в спальне должно быть немного прохладнее (+18…+20 °C), а в гостиной и детской — теплее (+21…+22 °C)…Если температура в помещении поднимается выше +22 …+24 °C, это может негативно сказаться на состоянии кожи и волос, — цитирует врача LIFE.