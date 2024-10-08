Лукашенко прокомментировал изменения в ядерной доктрине России

Президент Белоруссии заявил, что «для кого-то» это несет новые риски.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что изменения в ядерной доктрине России «для кого-то» несут определенные риски.
Риски для кого-то новые появились — это точно. Но не для нас, — заявил глава республики.
Это, как подчеркнул Лукашенко, он почувствовал, когда в республике появилось мощное вооружение.
Вот тогда я почувствовал. А сейчас это фактически усиление той позиции, которую мы почувствовали в Беларуси давно, — добавил президент Белоруссии.
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29.09.2024 1002