Лукашенко прокомментировал изменения в ядерной доктрине России

Президент Белоруссии заявил, что «для кого-то» это несет новые риски.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что изменения в ядерной доктрине России «для кого-то» несут определенные риски.

Риски для кого-то новые появились — это точно. Но не для нас, — заявил глава республики.

Это, как подчеркнул Лукашенко, он почувствовал, когда в республике появилось мощное вооружение.

Вот тогда я почувствовал. А сейчас это фактически усиление той позиции, которую мы почувствовали в Беларуси давно, — добавил президент Белоруссии.