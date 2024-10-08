Перминов обозначил цели проходящего в Москве Совета глав государств СНГ

В ходе встречи лидеры стран-участниц объединения определятся с задачами на будущий 2025 год, а также обсудят дальнейшие шаги для повышения эффективности работы СНГ.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, чего ждать от Совета глав государств СНГ, который проходит в столице России 8 октября.

Так, член Совфеда отметил, что главы стран-участниц содружества определятся с задачами на 2025 год, обсудят региональные и глобальные проблем, а также шаги, которые позволят повысить эффективность работы СНГ в будущем. Кроме того, немалое внимание будет уделено празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Повестка не ограничивается многосторонним форматом обсуждений. Ряд представляющих взаимный интерес аспектов рассматривается в рамках двусторонних контактов. В декабре запланирована еще одна неформальная встреча лидеров организации, которая пройдет в Санкт-Петербурге. СНГ остается одной из ключевых площадок взаимодействия с нашими партнерами, — цитирует сенатора ЛенТВ24.