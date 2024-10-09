Один из крупнейших производителей колбасы может обанкротиться в Петербурге

Один из крупнейших производителей колбас ООО «МПК «Петровские деликатесы» подал иск о банкротстве. Об этом сообщает «АБН24» со ссылкой на картотеки арбитражных дел.

Объем неисполненных долговых обязательств достиг 44,8 млн рублей. Сумма к взысканию по открытым исполнительным производствам составила 16,5 млн рублей, из которых около 10,1 млн были поданы в октябре.