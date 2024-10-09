Дрозденко: Ленобласть продолжит восстановление подшефного Енакиево в ДНР

Ленинградская область продолжит восстановление подшефного города Енакиево в ДНР в 2025-2027 годах.

«Сегодня мы подвели итоги работы Ленинградской области в нашем подшефном городе Енакиево. Все планы по 2024 году Ленинградская область достойно выполнила. Мы сверстали программу на 2025–2027 годы. Договорились, что финансовая поддержка от Ленинградской области будет не менее, чем поддержка в этом году», — рассказал Дрозденко по итогам рабочей поездки в ДНР.

По его словам, в планах на следующий год — ремонт и реконструкция одной из школ, продолжение дорожных ремонтных работ и работ по канализационной сети, а также по водоснабжению.

Выполнение программы в Мариуполе также идет с опережением — заканчиваются ремонтно-восстановительные работы в микрорайоне Ленинградский. Реставрируются ряд знаковых объектов города.