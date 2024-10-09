Расписание «Ласточки» из Великого Новгорода до Петербурга изменится до 20 октября

Скоростной поезд «Ласточка» сообщением «Великий Новгород-Санкт-Петербург» будет ходить по новому расписанию до 20 октября, сообщает «АБН24» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
До 20 октября «Ласточка» № 7932 начнет ездить только до станции Обухово. А 12, 13, 19 и 20 октября с вокзала Великого Новгорода скоростной поезд отправится в 16:00, и последует до станции Чудово-Московское действующим расписанием, Любань 17:43-17:45, Тосно 18:03-18:04, Саблино 18:12-18:13, Колпино 18:23-18:25 и Обухово 18:39.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 17 августа в поликлинику № 114 Приморского района Санкт-Петербурга самостоятельно обратился 38-летний житель Коломяжского проспекта. По его словам, 12 августа в...
19.08.2022 2742