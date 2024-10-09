В России снова ожидается рост цен на куриные яйца

Крупный производитель предупредил о повышении отпускных цен на продовольствие.
С ноября отпускные цены на куриные яйца в России будут повышены, предупредил один из крупнейших поставщиков России, птицефабрика «Окская». Новые прайс-листы компания разослала торговым сетям.
Основным фактором, который спровоцирует подорожание, станет рост цен на корма для куриц-несушек. Птицефабрика ожидает, что цены пойдут вверх по всей стране, однако это явление все же будет разовым, пишут «Ведомости».
По оценкам производителя, его продукция подорожает на 5%.
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