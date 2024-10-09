Против учеников автошколы в Петербурге завели дела за дачу взяток

Что примечательно, обучающиеся в итоге сдавали экзамены на общих условиях. Директор автошколы, собиравший взятки, оставлял их себе.

В Санкт-Петербурге пять учеников одной из местных автошкол проходят фигурантами по уголовным делам, связанным с дачей взяток. Обучающиеся внесли плату директору организации за беспрепятственную сдачу экзаменов. Однако выяснилось, что деньги мужчина оставлял себе.

Размер взяток составлял от 15 тыс. до 25 тыс. рублей. Однако деньги, якобы предназначенные сотрудникам МРЭО, оставались в кармане главы автошколы, никаких знакомых у него не было, — сообщает городская прокуратура.

Уголовное дело в отношении директора автошколы выделено в отдельное производство.