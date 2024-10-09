Врачи: два теста помогут предсказать инсульт за 10 лет до диагноза. Их можно сделать дома

Врач-терапевт Елена Малышева и врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали способы предсказать инсульт за 10 лет до диагноза.

По словам Елены Малышевой, определить, грозит ли человеку инсульт через 10 лет, поможет тест Струпа, когда слово, обозначающее цвет, не совпадает с самим цветом этого слова. Чтобы пройти тест, нужно называть именно цвета слов.

«За 10 лет до инсульта человек утрачивает способность делать этот тест. Он начинает прочитывать слова вместо того, чтобы называть цвет», – считает Елена Малышева

Андрей Продеус отметил, что риск инсульта можно выявить, называя слова либо на определенную букву, либо из группы предметов. Инсульт не грозит тем, кто назвал за минуту более 20 слов.