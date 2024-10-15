ЦБ планирует создать индивидуальные QR-коды для россиян

Они позволят гражданам быстрее оплачивать покупки.
Банк России может создать для каждого россиянина свой индивидуальный QR-код, который позволит быстрее совершать платежи. Информация об этом содержится в проекте «Основных направлений развития национальной платежной системы на период до 2027 года».
Сейчас QR-код генерируется самим продавцом непосредственном перед покупкой. Однако в будущем у россиян появится свой собственный. По задумке регулятора, QR-код будет храниться в приложении банка клиента, выводиться на экран телефона, а уже затем его сможет сканировать продавец.
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