Цены на зимнюю резину выросли в октябре на 7% — СМИ

Продавцы на фоне повышенного спроса начали поднимать цены на зимние автомобильные шины.

Стоимость новой зимней резины в России за 2 недели октября подскочила в среднем на семь процентов, выяснили аналитики. Это происходит на резком повышении спроса на шины. Показатель составил 18%.

Как выяснили «Известия», сейчас одна шина-липучка оценивается в 6,8 тысяч рублей, а шипованная — в 7,5 тысяч. В последнем случае подорожание составило восемь процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.