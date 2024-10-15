Цены на зимнюю резину выросли в октябре на 7% — СМИ

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Продавцы на фоне повышенного спроса начали поднимать цены на зимние автомобильные шины.

Стоимость новой зимней резины в России за 2 недели октября подскочила в среднем на семь процентов, выяснили аналитики. Это происходит на резком повышении спроса на шины. Показатель составил 18%.

Как выяснили «Известия», сейчас одна шина-липучка оценивается в 6,8 тысяч рублей, а шипованная — в 7,5 тысяч. В последнем случае подорожание составило восемь процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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12.10.2024 108
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