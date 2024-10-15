Мурашко раскрыл, когда российские больницы перейдут на электронные медкарты

По словам министра, полный переход произойдет уже в этом году.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что до конца года российские больницы полностью перейдут на электронные медицинские карты.

К этому году полностью будет завершён. Уже почти все больницы используют, просто иногда дублируют на бумаге, — цитирует Мурашко РИА Новости.

В Минздраве агентству также рассказали, что на текущий момент свыше 65 тысяч подразделений медучреждений активно работают с медицинскими информационными системами и передают необходимые сведения.