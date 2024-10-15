Тарологи становятся все более востребованными в Петербурге

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Спрос на специалистов в области астрологии и таро в России резко вырос за последний год – с 30 до 130 вакансий. На Санкт-Петербург приходится около 10 % от общего количества предложений о работе в этой сфере, сообщает Neva.Today.

По данным сервиса по поиску работы, такие вакансии чаще всего направлены на специалистов в сфере управления персоналом. От них требуются не столько гадания, сколько навыки коммуникации и психологическое образование.

Средний доход таких работников может составлять от 30 до 80 тысяч рублей в месяц.

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15.10.2024 121
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