Более тысячи немецких компаний отказались покидать рынок РФ – СМИ

В России работает порядка 1,2 тыс. предприятий с немецким капиталом.

В России на текущий момент продолжают работать около 1,2 тыс. немецких компаний, пишет портал «Известия». При этом в начале 2022 года число предприятий составляло 3,6 тыс., а в 2011-м их было порядка 6,3 тысяч.

В посольстве ФРГ в Москве при этом подчеркивают, что немецкий бизнес вправе сам принимать решение, оставаться на российском рынке или нет.

Решение остаться или уйти с российского рынка компании принимают сами, — заявили в дипведомстве.