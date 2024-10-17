Соседствующая с Ленобластью Карелия получит дополнительные средства из федерального бюджета

Также правительство окажет поддержку еще и пяти регионам.

Республика Карелия и еще пять регионов России получат дополнительные средства из федерального бюджета. На эти цели выделено 9,2 млрд рублей.

Так, финансовую поддержку по поручению Президента РФ Владимира Путина направят субъектам для обеспечения сбалансированности бюджетов. Средства выделят Карелии, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областям и Чечне.

Субъекты смогут направить средства на поддержку здравоохранения, ЖКХ, агропромкомплекса и в другие сферы.