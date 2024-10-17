Перминов: поддержка участников СВО и их семей один из приоритетов Ленобласти

Особую роль в этой работе играет созданный в регионе Фонд «Ленинградский рубеж».
Поддержка военнослужащих, принимающих участие в военной спецоперации, и их семей — одно из приоритетных направлений для Ленинградской области. Об этом заявил сенатор Сергей Перминов, отметив, что особую роль в этой деятельности играет региональный Фонд «Ленинградский рубеж».
Правительство Ленинградской области во главе с губернатором с момента начала СВО активно включилось в поддержку ее участников. Она касается не только семей бойцов, но и их самих, находящихся сейчас на полях сражений за будущее нашего Отечества. Значимую роль в этом играет созданный еще в августе 2022 года фонд «Ленинградский рубеж, — цитирует сенатора Online47.
Переданная недавно губернатором области Александром Дрозденко техника группировке «Север», уверен Перминов, окажет бойцам большую поддержку. Очередная поставка военной помощи — еще один шаг к достижению Победы, заявил член Совфеда.
Одним из направлений поддержки может являться и выделение грантов тем коллективам, разработки которых облегчают выполнения боевых задач. Несмотря на то, что против России ведут борьбу лучшие умы Запада, наша земля всегда была богата талантами, способными им противостоять. Часто именно малые группы, объединяющие неравнодушных единомышленников, создают прорывные технологии, которые меняют будущее, — добавил Перминов.