Перминов: поддержка участников СВО и их семей один из приоритетов Ленобласти

Особую роль в этой работе играет созданный в регионе Фонд «Ленинградский рубеж».

Поддержка военнослужащих, принимающих участие в военной спецоперации, и их семей — одно из приоритетных направлений для Ленинградской области. Об этом заявил сенатор Сергей Перминов, отметив, что особую роль в этой деятельности играет региональный Фонд «Ленинградский рубеж».

Правительство Ленинградской области во главе с губернатором с момента начала СВО активно включилось в поддержку ее участников. Она касается не только семей бойцов, но и их самих, находящихся сейчас на полях сражений за будущее нашего Отечества. Значимую роль в этом играет созданный еще в августе 2022 года фонд «Ленинградский рубеж, — цитирует сенатора Online47.

Переданная недавно губернатором области Александром Дрозденко техника группировке «Север», уверен Перминов, окажет бойцам большую поддержку. Очередная поставка военной помощи — еще один шаг к достижению Победы, заявил член Совфеда.