Небесное явление ожидается в ночь на 19 октября.
В октябре этого года рядом с планетой Земля пролетает комета C/2023 A3 или Цзыцзиньшань. Наблюдать невероятное небесное явление смогут жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Как рассказали эксперты Телеграм-канала «Астро.Фото.Болото», в небе над агломерацией комету можно будет увидеть невооруженным глазом в ночь на 19 октября. Лучшее место, чтобы понаблюдать за космическим объектом — Дворцовая площадь.
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17.10.2024 113