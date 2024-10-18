Небесное явление ожидается в ночь на 19 октября.

В октябре этого года рядом с планетой Земля пролетает комета C/2023 A3 или Цзыцзиньшань. Наблюдать невероятное небесное явление смогут жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как рассказали эксперты Телеграм-канала «Астро.Фото.Болото», в небе над агломерацией комету можно будет увидеть невооруженным глазом в ночь на 19 октября. Лучшее место, чтобы понаблюдать за космическим объектом — Дворцовая площадь.