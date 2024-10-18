СМИ: Австралия решила передать танки Украине только после получения новых

Эксперты считают, что состояние бронетехники, которая поступит Украине, оставляет желать лучшего.
Решение Австралии передать Украине танки Abrams было принято только после того, как страна получила новую бронетехнику. К тому же, состояние танков — удручающее.
Решение было принято всего через несколько недель после получения Австралией первого из 120 более эффективных танков M1A2 Abrams из Соединенных Штатов, которые заменят старые M1A1, — пишет пресса.
Вам будет интересно
Об этом иностранной прессе заявил неназванный украинский чиновник. Как пишет немецкий таблоид Bild, ссылаясь на некоего украинского чиновника, Украина может изготовить...
17.10.2024 129