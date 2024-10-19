В России чиновника оштрафовали за поздравление жителей с Новым годом

Главу комитета обвинили в нецелевом использовании бюджетных средств.
В Алтае чиновнику, заказывавшему в местной газете новогодние поздравления для жителей, выписали административный протокол. Как оказалось, деньги, которые тратил глава комитета, выделялись на освещение деятельности структуры в СМИ. При этом данной информации в прессе не было.
Всего чиновник на эти цели потратил чуть больше шести тысяч рублей. В итоге на председателя комитета завели административное дело о нецелевом использовании бюджетных средств и выписали штраф в размере 20 тысяч.
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