В России чиновника оштрафовали за поздравление жителей с Новым годом

Главу комитета обвинили в нецелевом использовании бюджетных средств.

В Алтае чиновнику, заказывавшему в местной газете новогодние поздравления для жителей, выписали административный протокол. Как оказалось, деньги, которые тратил глава комитета, выделялись на освещение деятельности структуры в СМИ. При этом данной информации в прессе не было.

Всего чиновник на эти цели потратил чуть больше шести тысяч рублей. В итоге на председателя комитета завели административное дело о нецелевом использовании бюджетных средств и выписали штраф в размере 20 тысяч.