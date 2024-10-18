Путин назвал главный способ решения палестинского вопроса

Как подчеркнул президент, у России есть своя позиция, и она не меняется еще с Советского Союза.
Решением палестинского конфликта является создание полноценного независимого палестинского государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
У нас традиционная позиция еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, повторю это ещё раз, что главный способ решения палестинской проблемы — создание полноценного палестинского государства, — цитирует президента РИА Новости.
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