Путин назвал главный способ решения палестинского вопроса

Как подчеркнул президент, у России есть своя позиция, и она не меняется еще с Советского Союза.

Решением палестинского конфликта является создание полноценного независимого палестинского государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

У нас традиционная позиция еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, повторю это ещё раз, что главный способ решения палестинской проблемы — создание полноценного палестинского государства, — цитирует президента РИА Новости.