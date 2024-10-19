В Петербурге подорожают услуги такси

«Яндекс» решил скорректировать тарифы, что приведет к росту цен на поездки.

В Санкт-Петербурге «Яндекс.Такси» совместно с таксопарками скорректируют размеры тарифов на пассажирские поездки.

Как рассказали в компании, это необходимо для того, чтобы привлечь на работу больше водителей, которых сейчас не хватает, и повысить им компенсации за содержание автомобилей. Ожидается, что рост цен на услуги перевозок с 25 октября вырастут не более чем на 3-4%.