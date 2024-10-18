Россиян предупредили о росте цен на суши и роллы

Всему виной — снижение объемов добычи рыбы, а также перебои с поставками других ингредиентов.

В этом году в России ожидается подорожание роллов и суши. Как заявили в ассоциации «Рыбный союз», основное влияние на рост цен окажет плохая лососевая путина.

В этом году добыли 230 тысяч тонн дальневосточных лососей, а в 2023 году было свыше 600 тысяч тонн. Поэтому после прошлогодней путины цены на горбушу резко понизились, а в этом сезоне — увеличились, — заявили в Союзе.

Также рост цен спровоцируют перебои с поставками водорослей нори, которые также подорожали на 25% из-за плохого урожая. Также у поставщиков имеются проблемы с креветками и авокадо.