Глава МВД предложил заменить пиво на стадионах полезными напитками

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Колокольцев подчеркнул, что МВД не принимает подобных решений, а может лишь только давать рекомендации, учитывая криминальную составляющую.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев считает, что вместо пива на стадионах следует продавать полезные напитки.

Руководствуемся только одним принципом: обеспечение правопорядка во время проведения спортивных мероприятий, обеспечение безопасности наших сограждан, которые пришли смотреть на прекраснейшее зрелище на спортивном стадионе, — цитирует главу МВД ТАСС.
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