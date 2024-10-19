Глава МВД предложил заменить пиво на стадионах полезными напитками

Колокольцев подчеркнул, что МВД не принимает подобных решений, а может лишь только давать рекомендации, учитывая криминальную составляющую.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев считает, что вместо пива на стадионах следует продавать полезные напитки.
Руководствуемся только одним принципом: обеспечение правопорядка во время проведения спортивных мероприятий, обеспечение безопасности наших сограждан, которые пришли смотреть на прекраснейшее зрелище на спортивном стадионе, — цитирует главу МВД ТАСС.
Вам будет интересно
Министерство здравоохранения рассматривает возможность повышения минимального возраста для покупки алкогольных напитков с 18 до 21 года. Как сообщает «Патрульный Петербурга», ведомство завершает регламентные процедуры для...
12.10.2024 110