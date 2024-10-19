Россия и Белоруссия заключат договор о гарантиях безопасности

Документ будет готов к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства.

Москва и Минск заключат договор о гарантиях безопасности на фоне нарастающей угрозы со стороны НАТО и Украины, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Работа над документом ведется интенсивно. Рассчитываем завершить ее к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое планируется приурочить к 25-летию подписания союзного договора, — цитирует его РИА Новости.

Полищук добавил, что договор призван укрепить взаимные союзнические обязательства между странами в части обеспечения обороны и безопасности Союзного государства.