В России могут обложить налогами зарубежные товары на маркетплейсах

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Рубли
Фото: Baltphoto.ru

О возможном введении налога на часть продукции на Московском финансовом форуме заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, сообщает РИА «Новости».

На момент подготовки публикации импортные товары, которые россияне заказывают в интернет-магазинах, не облагаются налогом. Для них ведомство предлагает не устанавливать предельных порогов, а собирать НДС.

Взимать налог и перечислять его в ФНС должны площадки электронной торговли. Инициатива обсуждается на уровне ЕАЭС, Минфин готов обсудить с бизнесом переходный период, сроки введения и размер ставки налога.

Также ведомство готово сохранить порог беспошлинного ввоза для интернет-торговли на уровне €200. Товары, чья стоимость превышает этот порог, обложат пошлиной в 5 % с полной стоимости, а не с ее превышения, как это происходит сейчас.

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27.06.2024 792
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