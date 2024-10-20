Целая страна полностью осталась без света

Национальная энергетическая система Нигерии вышла из строя в третий раз за неделю. О полном блэкауте сообщает Daily Post Nigeria. Причины сбоя не раскрываются.

Это уже третье отключение электричества в Нигерии за неделю. Предприятия и домохозяйства продолжают страдать из-за перебоев с электроснабжением на фоне высокой стоимости и нехватки топлива.

В последние годы в Нигерии часто происходят отключения электроэнергии из-за аварий на электростанциях и сетях, которые требуют модернизации.