Целая страна полностью осталась без света

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Национальная энергетическая система Нигерии вышла из строя в третий раз за неделю. О полном блэкауте сообщает Daily Post Nigeria. Причины сбоя не раскрываются.

Это уже третье отключение электричества в Нигерии за неделю. Предприятия и домохозяйства продолжают страдать из-за перебоев с электроснабжением на фоне высокой стоимости и нехватки топлива.

В последние годы в Нигерии часто происходят отключения электроэнергии из-за аварий на электростанциях и сетях, которые требуют модернизации.

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09.12.2023 3477
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