Россиянам рассказали, за какие предметы на лобовом стекле оштрафуют на 500 рублей

В передней части автомобиля водители могут размещать любые предметы, которые не ограничивают обзор за рулем. В противном случае это будет считаться нарушением, за что грозит штраф, сообщил автоюрист Сергей Радько в беседе с «Общественной Службой Новостей».

Видеорегистраторы использовать можно, так как они вид не ограничивают. Помимо требований к свободному обзору для сидящего за рулем в этом отношении больше нет никаких норм и требований.

«Никаких критериев здесь нет. В отличие, например, от скорости, где есть четкие цифры, с какой можно ехать, с какой нельзя, где превышение и так далее», – отметил Сергей Радько

Если обзор признан заблокированным, по КоАП за это грозит штраф в 500 рублей. Если нарушение не будет устранено, для водителя последует новое наказание.