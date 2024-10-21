Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели

В понедельник, 21 октября, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры, сделанные в деревне Коккорево Всеволожского района, и пожелал всем хорошей недели, успешных и добрых дел.
«Поздно и быстро природа проводила перелетные клинья. Затишье до зимы», — подписал он фотографии.
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
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