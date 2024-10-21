Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели

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В понедельник, 21 октября, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры, сделанные в деревне Коккорево Всеволожского района, и пожелал всем хорошей недели, успешных и добрых дел.

«Поздно и быстро природа проводила перелетные клинья. Затишье до зимы», — подписал он фотографии.
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели Ленобласть, Дрозденко, деревня Коккорево, Всеволожский район
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели Ленобласть, Дрозденко, деревня Коккорево, Всеволожский район
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели Ленобласть, Дрозденко, деревня Коккорево, Всеволожский район
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели Ленобласть, Дрозденко, деревня Коккорево, Всеволожский район
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели Ленобласть, Дрозденко, деревня Коккорево, Всеволожский район
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели Ленобласть, Дрозденко, деревня Коккорево, Всеволожский район
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели Ленобласть, Дрозденко, деревня Коккорево, Всеволожский район
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
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Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели Ленобласть, Дрозденко, деревня Коккорево, Всеволожский район
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