Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели

В понедельник, 21 октября, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры, сделанные в деревне Коккорево Всеволожского района, и пожелал всем хорошей недели, успешных и добрых дел.

«Поздно и быстро природа проводила перелетные клинья. Затишье до зимы», — подписал он фотографии.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo