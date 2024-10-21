Стали известны лучшие ветеринарные врачи в Ленобласти

Завершился конкурс «Лучший ветеринарный врач Ленинградской области». Как отметил начальник Управления ветеринарии Леонид Кротов, мероприятие стало ярким событием по популяризации профессии и признанию выдающихся специалистов.

«Это не только возможность отметить достижения лучших специалистов нашего региона, но и вдохновить коллег стремиться к высоким стандартам в сфере ветеринарии», – сказал Леонид Кротов

В номинации «Лечение мелких домашних животных» победу одержала Елена Поволина. Она работает ведущим ветеринарным врачом станции по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов.

В номинации «Лечение сельскохозяйственных животных» победителем стал Михаил Гордош, главный ветеринарный врач акционерного общества «Гатчинское». Приз зрительских симпатий получил Тимофей Марков, работающий ведущий ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района.