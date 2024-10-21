Началась финальная стадия строительства катка во Всеволожске

Строительство ледовой арены на 1200 посетителей в сутки во Всеволожске находится на завершающем этапе. Рабочие приступили к отделке и монтажу оборудования для ледового поля. По словам зампреда правительства Ленинградской области Евгения Барановского, город сильно нарастил объемы социальной стройки.

На момент подготовки публикации в работе находятся ФОК с бассейном и инфраструктура мультицентра. Ведется подготовка к реализации проекта крупнейшей ветеринарной станции в Ленинградской области, садика на Ленинградской улице и проектирование школы.

«Позитивную динамику видно и на площадке ледовой арены рядом с «Песчанкой», работа идет уверенно. До конца октября рассчитываем, завершить строительство и начать подготовку к открытию современной ледовой арены с пятью тренажерными залами», – сказал Евгений Барановский

Трехэтажную ледовую арену во Всеволожске возводят с осени 2022 года по программе «Спорт – норма жизни». В ней будут ледовое поле с трибунами на 250 мест, пять тренажерных залов, кабинет гимнастики, буфет и прокат коньков.