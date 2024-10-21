Юных ленинградцев приглашают принять участие в акции ко Дню народного единства

До 15 ноября проходит единая всероссийская детская культурно-просветительская акция «Я – россиянин», посвященная 20-летию утверждения Владимиром Путиным Дня народного единства.
Целью мероприятия – донести до детей знания о Дне народного единства и традиционных семейных ценностях. А также формирование чувства гражданской идентичности и принадлежности к единой многонациональной Родине.
Акция разработана Фондом поддержки образования «Ноосфера» и проходит в формате электронного урока для детей 10-11 лет.
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