Авиапассажирам могут разрешить самостоятельно регистрировать и сдавать багаж

Минтранс РФ совместно с авиакомпаниями рассматривает возможность дать пассажиром право самостоятельно регистрировать и сдавать свой багаж в аэропортах.
Такую инициативу на имя министра транспорта Романа Старовойта направила Международная ассоциация аэропортов (МАА). В ней указывалось, что воздушные гавани России рассматривают возможность установки в терминалах специальных автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой для его самостоятельной сдачи.
По мнению специалистов, это позволит оптимизировать работу аэропортов и сократить очереди на стойках регистрации.
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