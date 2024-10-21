Авиапассажирам могут разрешить самостоятельно регистрировать и сдавать багаж

Минтранс РФ совместно с авиакомпаниями рассматривает возможность дать пассажиром право самостоятельно регистрировать и сдавать свой багаж в аэропортах.

Такую инициативу на имя министра транспорта Романа Старовойта направила Международная ассоциация аэропортов (МАА). В ней указывалось, что воздушные гавани России рассматривают возможность установки в терминалах специальных автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой для его самостоятельной сдачи.

По мнению специалистов, это позволит оптимизировать работу аэропортов и сократить очереди на стойках регистрации.