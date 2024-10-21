Срок владения квартирой в России для ее продажи без НДФЛ предложили сократить до двух-трех лет

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о снижении с пяти до трех лет минимальный срок владения квартирой, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи.

Также, как сообщает ТАСС, депутат предлагает в некоторых случаях снизить этот срок до двух лет. В частности, если недвижимое имущество получено от личного фонда, в результате приватизации или передачи по договору пожизненного содержания с иждивением.

«Продать недвижимое имущество, перешедшее в порядке наследования или по договору дарения, без ущерба для бюджета можно через три года. А ранее купленное только через пять лет. Переезд в другой регион – непростая задача», – цитирует СМИ автора законопроекта

По мнению Ярослава Нилова, сдерживающим фактором роста мобильности населения из региона в регион может стать «не отвечающее реалиям времени нормативное регулирование оборота недвижимости, в частности завышенные требования налогового законодательства к минимальному предельному сроку владения недвижимым имуществом».