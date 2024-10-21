Ленобласть поделилась результатами реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на выставке «Дорога 2024»

Ленинградская область с 15 по 17 октября приняла участие на Международной специализированной выставке «Дорога 2024» в Екатеринбурге. В рамках мероприятия прошел первый в современной истории Всероссийский съезд работников дорожного хозяйства. Он возродил традиции 110-летней давности, когда в 1914 году прошел I Съезд деятелей по шоссейному делу.

По словам министра транспорта России Романа Старовойта, создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из основных задач, поставленных Владимиром Путиным перед дорожным хозяйством.

«Мы видим, какую большую нагрузку несет современная дорожная сеть, чтобы обеспечить бесперебойную логистику, комфортный автотуризм и безопасное передвижение наших граждан по тысячам километров трасс», – сказал Роман Старовойт

На выставке представители Ленинградской области поучаствовали во множестве мероприятий по строительству, ремонту и содержанию дорог. Посетили экспозицию отечественной техники, церемонию ввода в эксплуатацию новых участков федеральных трасс, в том числе в Донецкой Народной Республике. Изучили новейшие достижения в сфере дорожного строительства и обсудили реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе.

Всего за шесть лет его реализации в Ленинградской области обновлено более 1100 километров дорог. А к концу 2024 года в общей сложности в рамках нацпроекта регион планирует ввести в эксплуатацию еще более 200 километров, а также подъезды к садоводствам, которые обновляются вместе с Санкт-Петербургом.

Работы завершены уже на шести объекта и идут полным ходом, в том числе в густонаселенных районах области – обход Мурино в створе Пискаревского проспекта, развязка с Мурманским шоссе в Кудрово, расширение Колтушского шоссе.

Активная реализация масштабных проектов, постоянное совершенствование технологий и опыт дорожников позволяют Ленинградской области поддерживать высокий уровень качества дорог и делать важный вклад в развитие транспортной сети России.