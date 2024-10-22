Более 280 млн телефонных номеров россиян утекло в Сеть с начала года

За три квартала 2024 года в интернет утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн e-mail адресов россиян.

Лидером по числу утечек в этом году оказался финансовый сектор – 42%. Второе место заняли развлекательные ресурсы – 28%, на третьем – сегмент медицинских сервисов, говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных DLBI, пишут «Известия».

Вместе с тем, как сообщили в Роскомнадзоре, число инцидентов снизилось — со 145 случаев в январе–сентябре 2023 года до 110 случаев за тот же период нынешнего.