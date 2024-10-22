Ленобласть и таджикский Хатлон договорились об активном сотрудничестве

В ходе встречи также была достигнута договоренность о визите губернатора 47-го региона в Таджикистан.

В рамках Международного инвестиционного форума «Хатлон Инвест-2024» состоялась встреча первого зампредседателя Правительства Ленинградской области Романа Маркова и председателем Хатлонской области Таджикистана.

В ходе мероприятия стороны обозначили основные направления сотрудничества между регионами и обсудили план по активизации взаимодействия в 2025 году.Также была достигнута договоренность о проведении рабочего визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Таджикистан в следующем году.

Установившиеся доверительные отношения между нашими регионами послужат прочной основой для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества по всем приоритетным направлениям, — заявил Марков.