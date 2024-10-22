Гибель рабочего на стройке в Ленобласти месяц назад стала уголовным делом

Трагедия произошла еще 22 сентября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на строящемся объекте в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти.

Потерпевший, находясь на строительной подмости на втором этаже строящегося многоэтажного дома в г.п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области, при выполнении работ по бетонированию отверстий потерял равновесие и упал с высоты 8 метров. В результате падения получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия, — передает ведомство.

По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.