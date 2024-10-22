Два водителя грузовиков погибли на трассах «Скандинавия» и «Сортавала»

За один день на трассах Ленобласти в авариях погибли два человека.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», предварительно, на трассе вечером 21 октября на трассе «Скандинавия» грузовик Schacman наехал на бетонное ограждение и перевернулся. Водитель погиб на месте.
Чуть ранее на 139-м километре трассы «Сортавала» 63-летний водитель Scania с полуприцепом не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.
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