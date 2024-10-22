В Казани начался саммит БРИКС, в котором примут участие более 30 стран мира. Сенатор Сергей Перминов уверен, что это — большой шаг на пути к справедливому миропорядку, в котором нет места гегемонии США.

Построение справедливого миропорядка — стратегическая задача, решению которой будет посвящено ближайшее десятилетие. Путь к нему тернистый, так как Вашингтон будет пытаться всеми способами этого не допустить. Его формирование будет означать конец американской гегемонии, которая давно препятствует нормальному развитию остальных стран, — заявил сенатор.

При этом, считает Перминов, опасения Великобритании, что БРИКС способна нанести ущерб долларовой системе, вполне оправданны. В беседе с Online47 сенатор отметил, что американская валюта стала слишком токсичной и в открытую используется для наказания неугодных государств. Поэтому миру и нужно новое платежное средство, которое выполняло бы изначально возложенные на него функции — экономические.

Наши геополитические оппоненты с тревогой наблюдают за происходящим, понимая возможные последствия для них. Стартовавший процесс будет уже невозможно повернуть обратно. В перспективе Запад потеряет огромный рычаг власти, который оказался у него по итогам Второй мировой войны и в значительной степени способствовал его экономическому могуществу, — добавил сенатор.