Стало известно, кто в декабре получит двойную пенсию

Как рассказали в Госдуме, вторая выплата при этом будет с учетом индексации.
В декабре этого года часть российских пенсионеров получат двойную выплату. При этом вторая пенсий будет уже проиндексированной, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Те, у кого получение приходится на такой день, имеют право заблаговременно, то есть в последних рабочих днях декабря, получить выплату за январь. Причем страховая пенсия будет начислена уже с учетом индексации, — цитирует парламентария «М24».
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