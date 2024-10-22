Стало известно, кто в декабре получит двойную пенсию

Поделиться

Как рассказали в Госдуме, вторая выплата при этом будет с учетом индексации.

В декабре этого года часть российских пенсионеров получат двойную выплату. При этом вторая пенсий будет уже проиндексированной, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Те, у кого получение приходится на такой день, имеют право заблаговременно, то есть в последних рабочих днях декабря, получить выплату за январь. Причем страховая пенсия будет начислена уже с учетом индексации, — цитирует парламентария «М24».
Вам будет интересно
Стало известно, кто в декабре получит двойную пенсию Пенсия
Многодетным отцам-одиночкам могут предоставить право на досрочный выход на пенсию
В Госдуму внесут законопроект, который предлагает право на досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Такое право сегодня есть у...
17.10.2024 155
Автор